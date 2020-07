फरीदाबाद के होटल में छिपा था गैंगस्टर विकास दुबे, पुलिस के पहुंचने से पहले भागा

उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरु गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले भगोड़े गैंगस्टर विकास दुबे के फरीदाबाद में नजर आने के बाद हरियाणा पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बुधवार सुबह अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हालांकि, स्थानीय पुलिस के छापेमारी करने से पहले ही वह भाग निकला।

खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, विकास फर्जी पहचान के जरिए बड़खल चौक इलाके में स्थित एक छोटे होटल में रुका था। लेकिन पुलिस के छापेमारी करने से पहले ही वह वहां से भाग निकला। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की संयुक्त टीमों ने दुबे के एक सहयोगी को हिरासत में लिया है। उसने पुष्टि की है कि दुबे होटल में उसके साथ रुका था।

वहीं पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हासिल करने में कामयाबी मिली है, जिसमें दुबे काले रंग की शर्ट, जींस और मास्क पहने होटल में नजर आ रहा है। एक और सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि वह एक बैग रखे है और सड़क किनारे खड़ा होकर एक वाहन के आने का इंतजार कर रहा था। होटल के कर्मचारियों के अनुसार, विकास ने अपनी पहचान अंकुर के रूप में कराई थी और पुलिस के होटल पहुंचने से पहले ही वह वहां से भाग गया था।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “हमारी जानकारी के मुताबिक विकास दुबे दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि वह सड़क के किनारे खड़े होकर एक वाहन का इंतजार कर रहा था।” दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में गैंगस्टर को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है।

As per the intelligence reports, #Vikas had stayed at in a small-budget hotel located in the populated Badkhal Chowk area under a fake identity.

Joint teams of #Haryana and #UttarPradesh have detained a Dubey aide who confirmed that Dubey stayed with him at the hotel. pic.twitter.com/8Gn3zc51Q6

