मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पत्नी की पिटाई करने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस महानिदेशक स्तर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को संचालक लोक अभियोजक संचालनालय के पद से हटा दिया गया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी आईपीएस अधिकारी की जमकर आलोचना करते हुए सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं, पुरुषोत्तम शर्मा ने पत्नी से हुए इस विवाद को पारिवारिक विवाद बताया है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शर्मा का अपनी पत्नी से विवाद हो रहा है और वे कथित तौर पर उसकी पिटाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शर्मा को लोक अभियोजक संचालनालय के संचालक पद से हटा दिया। उन्हें गृह मंत्रालय में उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।

वीडियो वायरल होने के बाद शर्मा ने सफाई दी है और इसे पारिवारिक विवाद बताते हुए कहा, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। ये मेरे और मेरी पत्नी के बीच का यह पारिवारिक मामला है। अगर वह मुझसे इतने नाराज हैं तो मेरे साथ क्यों रहती हैं। मेरे पैसे का इस्तेमाल क्यों करती हैं? मेरे पैसों पर विदेश यात्राएं क्यों करती हैं? यह मेरा पारिवारिक मामला है, इसे मैं खुद सुलझा लूंगा, मैं मेरी पत्नी से लगातार संपर्क में हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि यह मामला सुलझा लिया जाए। यह सेल्फ डिफेंस के तहत झूमा-झटकी का मामला है। मैंने कोई मारपीट नहीं की है, सिर्फ धक्का-मुक्की और झूमा झटकी हुई है।

राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि अगर वीडियो सही है तो मामला गंभीर है और निश्चित रुप से कार्रवाई होनी चाहिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे है। वीडियो को शेयर करते हुए लोग वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा की जमकर आलोचना कर रहे है, इसके साथ ही कुछ लोग सरकार से शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

Action against DG rank officer Purushottam Sharma in Madhya Pradesh. This, after a video of his assaulting his wife was put out by his son, demanding action pic.twitter.com/CH4z2Exdh2

— Padmaja joshi (@PadmajaJoshi) September 28, 2020