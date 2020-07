इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लोगों में कांफी गुस्सा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में रात के अंधेरे में एक बिल्ली के बच्चे को कुछ लोग जिंदा जलाते हुए नज़र आ रहे है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बिल्ली के बच्चे पर एक भयावह क्रूरता को लेकर लोगों में कांफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है।

पशुओं की सुरक्षा के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन (NGO) ह्यूमन सोसाइटी इंटरनैशनल (HSI) ने बिल्ली को बच्चे को जलाकर मारने के वायरल हुए वीडियो पर संज्ञान लिया है। संस्थान ने इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को अंजाम देने वाले व्यक्ति की सूचना देने पर 50 हजार रुपये का इनाम देने का भी ऐलान किया है।

ह्यूमन सोसाइटी इंटरनैशनल की भारतीय इकाई की प्रबंध निदेशक (MD) आलोकपर्णा सेनगुप्ता ने कहा, ‘रात के अंधेरे में एक खेत में बिल्ली के बच्चे को जलाकर मारने का वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ है। हालांकि, यह वीडियो कहां बनाया गया और कौन बिल्ली के बच्चे को जलाकर मार रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले को संगठन की ओर से 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।’

We have submitted a complaint on @Cybercellindia for tracing this horrific video on #cat Cruelty. We hope that they are able to trace the video and identify the perpetrator. We would like to announce a reward of 50,000 for any information leading to arrest of the perpetrators.

— HSI/India (@IndiaHSI) July 19, 2020