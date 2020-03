उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जनता कर्फ्यू के दौरान रविवार की शाम को पांच बजे सड़क पर जुलुस की शक्ल में उतरी भीड़ को नेतृत्व देने वाले पीलीभीत के जिलाधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ भाजपा सांसद ने कार्रवाई की मांग की है।

गौरतलब है कि, पीलीभीत में शाम पांच बजे सड़क पर जुलुस की शक्ल में थाली पीटने वाले लोगों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए थे। खुद जिलाधिकारी भीड़ के आगे आगे थाली पीटते हुए चल रहे थे वही एसपी भी उनके साथ थे। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता कर्फ्यू के उल्लंघन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि लॉक डाउन के दौरान अधिक तादाद में लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। इसके बावजूद खुद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सड़क पर उतरकर भीड़ के साथ थाली पीटते हुए जुलुस निकाल रहे हैं।

वायरल हो रहे वीडियो पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार द्वारा संज्ञान लेने का आग्रह किया है। साथ ही सांसद ने पीएम के आवाहन पर किए गए ऐसे व्यवहार को गैर जिम्मेदार बताया है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भारत कोविड-19 से युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। पीलीभीत के एसपी और डीएम का आचरण घिनौना व गैर जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार इन्हें परिपक्त आचरण अपनाने की जरुरत है। जनता कर्फ्यू का उलंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

While many people,including myself,are in self-quarantine & India battles COVID-19 on a war footing,the conduct of the SP & DM of Pilibhit is callous & irresponsible.Times like these need mature conduct,like the PM advised.I urge action against those who violated the #JantaCurfew pic.twitter.com/7pZuPFBmup

— Varun Gandhi (@varungandhi80) March 23, 2020