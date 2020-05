अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली सहित पूरे खेल जगत ने गुरूवार को अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया। कोहली ने कहा कि दिग्गज अभिनेता इरफान खान के बाद ऋषि कपूर का निधन ‘असहनीय’ है।

गौरतलब है कि, ऋषि कपूर का मुम्बई के एक अस्पताल में गुरुवार को निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे। वह 2018 से ल्यूकीमिया (रक्त का कैंसर) से जूझ रहे थे। कपूर खानदान की तीसरी पीढ़ी के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर के परिवार में पत्नी नीतू कपूर, बेटा रणबीर कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर हैं। सांस लेने में तकलीफ के बाद बुधवार को उन्हें एच. एन. रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेता 2018 से ल्यूकेमिया (रक्त का कैंसर) से जंग लड़ रहे थे।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘यह अवास्तविक औेर अविश्वसनीय है। कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर जी। आज एक महान अभिनेता का निधन हो गया, इसे स्वीकार करना मुश्किल है।’’

This is unreal and unbelievable. Yesterday Irrfan Khan and today Rishi Kapoor ji. It's hard to accept this as a legend passes away today. My condolences to the family and may his soul rest in peace 😟💔 — Virat Kohli (@imVkohli) April 30, 2020

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ‘‘ऋषि जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं उनकी फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूं और हम इतने वर्षों में जब भी मिले, वह हमेशा बहुत शालीन रहते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नीतू जी, रणबीर और पूरे कपूर परिवार को मेरी संवेदनायें।’’

Very very sad to hear about the passing away of Rishi ji. I grew up watching his movies and he was always very gracious when we met over the years. May his soul Rest in Peace. My heartfelt condolences to Neetu ji, Ranbir and the whole Kapoor family. 🙏 pic.twitter.com/MItdmmSnVz — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 30, 2020

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने कहा, ‘‘एक जिंदगी…इसे पूरी तरह से खुशी से जियो…और कुछ मायने नहीं रखता…बस याद दिलाया। आप दोनों की कमी महसूस होगी।’’

One life .. live to the fullest and happiest .. nothing else matters .. just a reminder . Will miss u both pic.twitter.com/BgpruQOy02 — Sourav Ganguly (@SGanguly99) April 30, 2020

पूर्व आक्रामक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, ‘‘ऋषि कपूर जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं। उनके परिवार को मेरी संवेदनायें। ओम शांति।’’ पूर्व क्रिकेट वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, ‘‘ऋषि कपूर जीत के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं। उनके परिवार और प्रियजनों को मेरी संवेदनायें।’’

Extremely disheartened to learn about the passing away of #RishiKapoor ji. Heartfelt condolences to his family. Om Shanti ! pic.twitter.com/fXcbomrpN5 — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 30, 2020

भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने ट्वीट किया, ‘‘दो दिन के अंदर दो महान अभिनेताओं को खोना अविश्वसनीय है, ऋषि कपूर के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।’’

It's unbelievable to lose two legendary actors in two days, deeply saddened to hear about the news of #RishiKapoor ji. May his soul rest in peace 🙏🏻 — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) April 30, 2020

ओलंपिक कांस्य पदकधारी पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा, ‘‘सिनेमा जगत के वरिष्ठ अभिनेता ऋषि कपूर जी का जाना बहुत आहत कर रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को संबल प्रदान करे। ओम शांति।’’

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने कहा, ‘‘ऋषि कपूर जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं। उनके परिवार को मेरी संवेदनायें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।’’ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनिस ने ट्वीट किया, ‘‘विश्व सिनेमा के लिये दुखद हफ्ता। दुखी हूं। ऋषि कपूर के निधन से एक युग समाप्त हो गया लेकिन आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। कपूर परिवार के प्रति मेरी संवेदनायें।’’

Extremely disheartened to learn about the passing away of #RishiKapoor ji. My Heartfelt condolences to his family. May his soul rest in peace 🙏🙏 — Sushil Kumar (@WrestlerSushil) April 30, 2020

ऋषि कपूर के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित विभिन्न नेताओं ने शोक प्रकट किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित विभिन्न मंत्रियों ने सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर शोक प्रकट किया और उन्हें सदाबहार एवं ऊर्जा से परिपूर्ण व्यक्तित्व बताया।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘ ऋषि कपूर के असामयिक निधन से गहरा दुःख हुआ है।’’ उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि उनके सदाबहार और प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व तथा ऊर्जा के कारण यह विश्वास करना मुश्किल है कि वे नहीं रहे। उनका निधन सिने जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा, ‘‘ उनके परिवार, शुभचिंतकों और प्रशंसकों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं।’’

Rishi Kapoor’s untimely demise is shocking. An evergreen personality with an always smiling face, he was so full of life that it's difficult to believe that he is no more. A huge loss for the entertainment industry. Let us pray for his soul. Condolences to his family and friends. — President of India (@rashtrapatibhvn) April 30, 2020

उप राष्ट्रपति नायडू ने अपने शोक संदेश में कहा, “हिंदी सिनेमा के प्रख्यात कलाकार और वरिष्ठ अभिनेता ऋषि कपूर के असामयिक निधन के दुखद समाचार से स्तब्ध हूं। उन्होंने अपनी बहुमुखी अभिनय प्रतिभा से भारतीय दर्शकों को दशकों तक मंत्रमुग्ध रखा और उन चरित्रों को हमारी स्मृति में अमर कर दिया।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘बहुआयामी, प्रिय और जीवंत…ये ऋषि कपूर जी थे। वह प्रतिभा का पावरहाउस थे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं हमेशा सोशल मीडिया पर भी अपनी बातचीत को याद करूंगा।’’ ऋषि कपूर के निधन पर शोक प्रकट करते हुए मोदी ने कहा कि वह फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में उत्साहित रहते थे। उनके निधन से दुखी हूं। उन्होंने कहा, ‘‘उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।’’

Multifaceted, endearing and lively…this was Rishi Kapoor Ji. He was a powerhouse of talent. I will always recall our interactions, even on social media. He was passionate about films and India’s progress. Anguished by his demise. Condolences to his family and fans. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) April 30, 2020

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जी के निधन के बारे में जानने पर दुख हुआ। वह अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने कहा, ‘‘ ऋषि कपूर जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें उनके असाधारण अभिनय कौशल के लिए हमेशा याद किया जाएगा।’’ शाह ने कहा कि उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।

Pained to know about the passing away of legendary actor Rishi Kapoor ji. He was an institution in himself. Rishi ji’s demise is an irreparable loss for Indian cinema. He will always be remembered for his exceptional acting skills. Condolences to his family & followers. Om Shanti — Amit Shah (@AmitShah) April 30, 2020

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऋषि कपूर के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा के लिए यह एक भयानक सप्ताह है, जिसमें एक और दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। उन्होंने कहा कि एक अद्भुत अभिनेता जिनकी हर पीढ़ी में एक विशाल प्रशंसक रहे हैं, उन्हें बहुत याद किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना।

This is a terrible week for Indian cinema, with the passing of another legend, actor Rishi Kapoor. A wonderful actor, with a huge fan following across generations, he will be greatly missed. My condolences to his family, friends & fans all over the world, at this time of grief. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 30, 2020

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से दुखी हूं। उन्होंने अपने अनोखो अंदाज और अदाकारी से अपने प्रशंसकों के दिलों में खास जगह बनाई। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी प्रार्थना, उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं।ओम शांति।

Anguished by the passing away of noted film actor Rishi Kapoor. He carved a special place in the hearts of his fans with his inimitable style and performances. My thoughts are with his family and fans in this hour of grief. Om Shanti. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 30, 2020

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा को एक और बड़ा नुकसान । दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से दुखी हूं जो प्रतिभा और कला से भरे हुए व्यक्ति थे । उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति। (इंपुट: भाषा के साथ)