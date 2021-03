पीएम मोदी की दाढ़ी पर शशि थरूर के ट्वीट की वी मुरलीधरन ने की आलोचना, कांग्रेस सांसद ने भी दिया जवाब

केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन ने बुधवार (3 मार्च) को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के उस ट्वीट को लेकर उनकी आलोचना की जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी का मजाक उड़ाया था। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जवाब दिया कि “संघियों” में हास्य बोध न होना एक पुरानी समस्या है।

केंद्रीय संसदीय और विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के ट्वीट पर प्रतिक्रियां देते हुए अपने ट्वीट में लिखा, “जल्दी ठीक हो जाइए शशि थरूर। मैं आयुष्मान भारत के तहत अस्पताल में आपकी व्यवस्था करवा दूंगा। अपनी बीमारी से जल्दी ठीक हो जाइये।”

इस पर कांग्रेस सांसद ने पलटवार किया कि “संघियों” में हास्य बोध न होना एक पुरानी समस्या है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “मैं आश्वस्त हूं कि मेरी जो भी बीमारी है उसका इलाज संभव है लेकिन आपके जैसे संघियों में हास्य बोध न होना एक पुरानी बीमारी है।” उन्होंने कहा, “और इसके लिए आयुष्मान भारत के तहत भी कोई इलाज नहीं है।”

. I'm sure whatever ails me is curable, but the lack of a sense of humour, alas, appears to be a chronic condition for Sanghis like you…. And for that, there is, alas, no cure, even under #AyushmanBharat.

