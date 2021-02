यूजर ने पूछा- ‘कंगना रनौत से हमें बचाने के लिए वैक्सीन कौन बना रहा है?’, सिंगर सोना मोहापात्रा ने अभिनेत्री को ट्रोल करते हुए दिया मजेदार जवाब

विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्ख़ियों में रहने वाली भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर एक ट्विटर यूजर ने ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब सिंगर सोना मोहापात्रा ने दिया। सिंगर ने अभिनेत्री को ट्रोल करते हुए ऐसा जवाब दिया कि वो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, उनके इस जवाब पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

दरअसल, हाल ही में एक ट्वीटर यूजर ने ट्वीट करते हुए पूछा, “कंगना रनौत से हमें बचाने के लिए वैक्सीन कौन बना रहा है?” सोशल मीडिया यूजर के इस ट्वीट पर कंगना ने तो कोई जवाब नहीं दिया लेकिन गायिका सोना मोहापात्रा ने जरूर दो बार जवाब दिए।

यूजर के ट्वीट पर जवाब देते हुए सिंगर सोना मोहापात्रा ने लिखा, “तू कौन? मैं आइकन” सोना ने आगे लिखा, “ये अभी तक मेरे पास है इसलिए मैने इसमें अपना ह्यूमर डाल दिया।”

“ तू कौन ? मैं icon ! “ 🌝😬🤣 ( it’s early in the day yet, so I have my humour intact) https://t.co/5j1jlhX9cX

इसके कुछ देर बाद फिर से इस ट्वीट पर सोना ने लिखा, “फाइनली मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है समीरा सूद, और जवाब है कंगना खुद। कंगना रनौत से बचाने वाली वैक्सीन सिर्फ कंगना ही बना सकती हैं। क्योंकि उनमें ही इतनी क्षमता है। सवाल भी कंगना हैं और उसका जवाब भी खुद कंगना ही हैं।”

I finally found the answer @samirasood ; Kangana herself. Cus only she is competent enough to make such a vaccine. She is the question. She is the answer. (Entertaining myself 🎶) https://t.co/5j1jlhX9cX

— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) February 6, 2021