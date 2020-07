बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के बेटे और अभिनेता अभिषेक बच्चन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। अभिषेक बच्चन बॉलीवुड की उन हस्तियों में से एक हैं, जो अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं और इसिलिए वो आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ शेयर भी करते रहते हैं। अभिषेक को अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाता रहा है। लेकिन वह भी बड़े ही बिंदास अंदाज में ट्रोलर्स की बोलती बंद करते आए हैं। हाल ही में भी कुछ ऐसा ही हुआ।

बता दें कि, अभिषेक बच्चन मुंबई के नानावटी अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे हैं। उनके साथ उनके पिता और दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन भी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं, ऐश्वर्या रॉय बच्चन और आराध्या बच्चन को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बच्चन परिवार की सलामती के लिए हर कोई दुआ कर रहा है लेकिन कुछ लोग अपनी आदतों से मजबूर होते हैं मुश्किल घड़ी में भी ट्रोल करने की कोशिश करते हैं।

इस बीच, एक ट्विटर यूजर ने अभिषेक बच्चन पर तंज कसते हुए सवाल पूछ दिया, ‘आपके पिता अस्पताल में भर्ती हैं, अब किसके भरोसे बैठकर खाओगे।’ इस पर अभिषेक बच्चन ने रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘फिलहाल तो लेट कर खा रहे हैं दोनों एक साथ अस्पताल में।’

अभिषेक बच्चन के इस ट्वीट पर यूजर ने लिखा, ‘आप जल्द ठीक जाएं सर, हर किसी की किस्मत में लेट कर खाना कहां।’ इसके पर अभिषेक बच्चन ने जवाब देते हुए लिखा, ‘मैं प्रार्थना करुंगा कि आप हमारी जैसी परिस्थिति में कभी न आएं और हमेशा स्वस्थ रहें। आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया मैम।’

I pray that you are never in a situation like ours and that you remain safe and healthy. Thank you for your wishes, ma’am.

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 29, 2020