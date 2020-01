कश्मीर में 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल, अमेरिकी राजनयिक ने जताई खुशी

दक्षिण और केंद्रीय एशियाई मामलों के लिए अमेरिका की मुख्य राजनयिक एलिस वेल्स ने कश्मीर मे इंटरनेट सेवा की बहाली पर प्रसन्नता जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि, हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने के लिए सरकार तेजी से कदम बढ़ाएं।

गौरतलब है कि, कश्मीर में करीब पांच महीने बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। 2G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं की बहाली के साथ ही कुछ पाबंदियां जरूर लगाई गई हैं। प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी जारी रहेगी। कश्मीर में इंटरनेट बहाली पर दक्षिण और केंद्रीय एशियाई मामलों की अमेरिका की वरिष्ठ राजनयिक एलिस वेल्स ने खुशी जाहिर की।

एलिस वेल्स ने कहा, ‘यात्राएं अक्सर ज्यादा सुनने और समझने का मौका देती हैं। खासतौर से भारत के नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर, इस मुद्दे पर देश जबरदस्त तरीके से लोकतांत्रिक समीक्षा के दौर से गुजर रहा है। फिर चाहे वो विपक्ष के द्वारा सड़कों पर हो, मीडिया में हो या अदालत में।’

एलिस वेल्स ने कश्मीर को लेकर कहा, ‘कश्मीर में इंटरनेट सेवा की आंशिक बहाली जैसे वृद्धिशील कदमों को देखकर प्रसन्न हूं। हम लगातार सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह हमारे राजनयिकों को नियमित पहुंच की अनुमति दें और बिना किसी आरोप के हिरासत में लिए गए राजनीतिक नेताओं को रिहा करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएं।’

US Principal Dy Asst Secy of State for South&Central Asia: Was Pleased to see incremental steps like partial return of internet service in Kashmir. We continue to urge govt to permit regular access by our diplomats&move swiftly to release political leaders detained without charge https://t.co/QUZca4RXNV

