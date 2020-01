शबाना आजमी के एक्सीडेंट पर ट्वीट पर बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे है। दरअसल, उर्वशी रौतेला को पीएम मोदी के ट्वीट को कॉपी करने के लिए ट्रोल किया जा रहा है।

गौरतलब है कि, महाराष्ट्र के रायगढ जिले में मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर शनिवार (18 जनवरी) को हुए सड़क दुर्घटना में अभिनेत्री शबाना आजमी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अभिनेत्री को पहले पनवेल के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में शिफ्ट किया गया।

शबाना आजमी के साथ हुई दुर्घटना की खबर मिलते ही फिल्म जगत से कई स्टार्स और राजनेताओ ने उनके जल्द ठीक हो जाने की कामना की। इसमें एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला भी पीछे नहीं रहीं। उर्वशी ने शबाना आजमी के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। उर्वशी रौतेला ने अपने ट्वीट में लिखा, “शबाना आजमी के एक्सीडेंट की खबर परेशान करने वाली है। मैं उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करती हूं।”

लेकिन इस ट्वीट के बाद लोगों ने उर्वशी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्योंकि उनका ट्वीट ठीक वैसा ही था, जैसे पीएम मोदी ने किया था। ऐसे में लोगों ने उर्वशी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उन्होंने पीएम मोदी का पूरा ट्वीट कॉपी कर ट्वीट कर दिया।

The news of @AzmiShabana Ji’s injury in an accident is distressing. I pray for her quick recovery. — URVASHI RAUTELA🇮🇳 (@UrvashiRautela) January 18, 2020

पीएम मोदी ने 18 जनवरी की रात को शबाना आजमी के लिए ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, ”सड़क दुर्घटना में शबाना आजमी के घायल होने की खबर दुखद है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।”

The news of @AzmiShabana Ji’s injury in an accident is distressing. I pray for her quick recovery. — Narendra Modi (@narendramodi) January 18, 2020

लोगों ने उर्वशी पर पीएम के ट्वीट को चोरी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें फटकार लगाई। एक यूजर ने लिखा कि आपने तो पीएम मोदी के ट्वीट को ही कॉपी-पेस्ट कर दिया। कुछ लोगों ने उर्वशी को अनपढ़ तक कह दिया था। वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, “आपने मिस्टर मोदी के ट्वीट की नकल क्यों की? आप इसे रीट्वीट भी कर सकते थे।” इस चरह तमाम यूजर्स उर्वशी के ट्वीट पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

देखिए कुछ ऐसे ही ट्वीट

Ctrl C + Ctrl V — ADITYA KISHTAWAL (@SastaNobita) January 19, 2020

Nicely copy paste from PM modis tweet… — Parmar pratik (@parmarpratik303) January 19, 2020

Why you copied Mr Modi’s tweet?? You can retweet it! 😂😂😂 — Aditya shiv (@imadityashiv) January 18, 2020

नकल करना छाेड दाे कुछ अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना सिखाे जरा। — Balu Gore (@BaluGore13) January 19, 2020

Modiji tweet copy paste 😂 No offense 😂 — 🔰🔰🇮🇳 A•N•I•K•E•T A•N•A•N•D 🇮🇳🔰🔰 (@imaniketstyles) January 18, 2020