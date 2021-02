उन्नाव मामला: ‘भ्रामक सूचना’ फैलाने के आरोप में बरखा दत्त की ‘द मोजो स्टोरी’ सहित 8 ट्विटर हैंडल के खिलाफ UP पुलिस ने दर्ज की FIR

उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्नाव मामले में ‘भ्रामक सूचना’ फैलाने के आरोप में वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त की ‘द मोजो स्टोरी’ सहित 8 ट्विटर हैंडल के खिलाफ FIR दर्ज की हैं। बता दें कि, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सोशल मीडिया पर अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि, उन्नाव पुलिस ने जिले के बबुरहा गांव में खेत में मृत पाई गईं दो नाबालिग लड़कियों के शवों की बरामदगी के संबंध में भ्रामक सूचना फैलाने के आरोप में आठ ट्विटर हैंडल और इनके यूजर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें ‘द मोजो स्टोरी’ नाम से बना एक अकाउंट भी है, जिसे वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त चलाती हैं।

अन्य जिन हैंडल्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई हैं, उनमें भीम सेना चीफ (नवाब सतपाल तंवर द्वारा संचालित), निलिम दत्ता, जनजागरण लाइव, सूरज कुमार बौध (आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता), विजय अंबेडकर यूपी, अभय कुमार आजाद 97 और राहुल दिवाकर शामिल हैं।

The @unnaopolice lodged an FIR against 8 Twitter handles & its users, including @themojostory run by senior journalist Barkha Dutt, on charges of spreading "misleading information" in connection with the recovery of the bodies of 2 minor girls in Baburha village of the district. pic.twitter.com/vpNkwVlmcM

