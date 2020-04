कोरोना लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक सीनियर सब इंस्पेक्टर (एसएसआई) पर डंडे से हमला करने वाले हेड कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के कुछ घंटों बाद इस पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है।

घटना के कुछ घंटों के बाद ही इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसमें हेड कांस्टेबल वरिष्ठ पुलिसकर्मी को डंडे से मारता दिखाई दे रहा है। इस हेड कांस्टेबल को निलंबित कर उसके खिलाफ मंगलवार को जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। वायरल हो रहे इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रयाएं दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन को लेकर तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं।

WATCH: A head constable and a senior inspector with @Uppolice posted in Sitapur started fighting publicly on duty.

Officials say the constable has been suspended with immediate effect, An FIR is being registered and strict action will be taken. pic.twitter.com/sBJGKLomdj

— Prashant Kumar (@scribe_prashant) April 21, 2020