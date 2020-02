उत्तर प्रदेश: सामूहिक बलात्कार मामले में भदोही के BJP विधायक को क्लीनचिट, भतीजा गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के भदोही से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी को पुलिस ने सामूहिक बलात्कार केस में क्लीनचिट दे दी, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं, इस बलात्कार के मामले में पुलिस ने भाजपा विधायक के भतीजे को गिरफ्तार किया है।

गौरतलब है कि, हाल ही में वाराणसी की एक विधवा महिला ने भाजपा विधायक के साथ उनके बेटे-भतीजे सहित सात पर आईपीसी 376 डी, 313, 504 व 506 के तहत यह मुकदमा दर्ज कराया था। इस महिला ने पुलिस को भाजपा विधायक के भतीजे को लेकर कई सबूत भी पुलिस को सौंपे थे। महिला के आरोप व साक्ष्य के आधार पर भदोही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।

महिला ने आरोप लगाया था कि 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान भदोही के एक होटल में रवींद्रनाथ त्रिपाठी, और उनके भतीजों ने उसके साथ रेप किया था।

UP Police give clean chit to Bhadohi BJP MLA Ravindra Nath Tripathi in gang rape case as "no evidence" was found against him. His nephew arrested on charge of rape.

