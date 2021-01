कर्नाटक: कार एक्सिडेंट में घायल हुए केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक, पत्नी और निजी सहायक की मौत

केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की कार सोमवार रात सड़क हादसे का शिकार हो गई है, इस दुर्घटना में उनकी पत्नी विजया नाइक और उनके निजी सहायक की मौत हो गई है। यह दुर्घटना कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ ज़िले में अंकोला के पास हुई है।

सोमवार रात दुर्घटना के बाद उन्हें गोवा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के वक्त वे अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ अंकोला मंदिर में दर्शन करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क की स्थिति बहुत खराब थी और ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।

उत्तरी गोवा के सांसद नाइक को बाद में जीएमसीएच अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री ने देर रात मीडिया से बात करते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री खतरे से बाहर हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएमसीएच के डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। उन्हें बेहतरीन चिकित्सकीय सेवा दी जा रही है।

दुर्घटना की ख़बर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के मुख्यमंत्री को फ़ोन कर केंद्रीय मंत्री के इलाज के लिए उचित प्रबंध करने का आग्रह किया। श्रीपद नाइक आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी के साथ ही रक्षा राज्य मंत्री हैं।

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, “एक सड़क हादसे में हमारे सहयोगी श्रीपद नाइक जी की पत्नी के दुखद निधन के बारे में जानकर स्तब्ध हूं। परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। हादसे में गंभीर रूप से घायल श्रीपद नाइक जी के जल्द ठीक होने की उम्मीद और दुआ करता हूं।”

Shocked to learn about the tragic death of wife of our colleague Shripad Naik Ji in a road accident. My sincere condolences to family.

I hope and pray for a speedy recovery of Shripad Naik Ji who suffered serious injuries in this accident.

