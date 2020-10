केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के दावे का खंडन किया

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने मंगलवार को ट्विटर पर उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया कि जिनमें कहा गया है कि उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया है। मीडिया के कुछ हिस्सों में किए गए इस तरह के दावों को “फर्जी सूचना” करार देते हुए हर्षवर्धन ने लोगों से किसी भी अनपेक्षित बयान पर विश्वास करने से परहेज करने का आग्रह किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक ट्वीट किया, ‘‘मीडिया के एक हिस्से में यह दावा किया जा रहा है कि मैंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया है। मैंने किसी से बात नहीं की है और न ही किसी मामले की जांच करने की पेशकश की है। कृपया किसी भी असत्य कथन पर विश्वास करने से बचें।’’ एम्स ने सोमवार को कहा कि मेडिकल बोर्ड ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के संबंध में अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है।

#FakeNews

An INCORRECT claim is being made in a section of the media that I have offered to take personal cognisance of Sushant death case.

I’ve NOT spoken to anyone nor offered to examine any case. Pls refrain from believing any unverified statements.#SushantSinghRajputCase

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) October 6, 2020