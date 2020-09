बेरोज़गार युवाओं का मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इन युवाओं का आरोप है कि, सरकार ने इनके भविष्य को अंधकारमय और अनिश्चित बना दिया है। इन समस्याओं के लिए मोदी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ‘युवा हल्ला बोल’ के नेतृत्व में देशभर के बेरोज़गार युवा शनिवार (5 सितंबर) को शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए थाली, ताली और घंटी बजाकर जगाएंगे। इसके जरीए यह युवा सरकार का ध्यान अपनी और आकर्षित करके उन्हें बताना चाहते है कि उन्हें रोज़गार की कितनी जरुरत है। वहीं, ट्विटर पर आज सुबह से ही #5Baje5Minutes भी ट्रेंड कर रहा है।

दरअसल, केन्द्र की मोदी सरकार को नींद से जगाने के लिए ‘युवा हल्ला बोल’ भी ताली, थाली और घंटी बजाने जा रहे हैं। इसमें 5 सितंबर, शाम 5 बजे, 5 मिनट के लिए देशभर के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। बेरोज़गार युवाओं का कहना है कि, मोदी सरकार शायद इसी भाषा से बेरोज़गारों की समस्याओं को सुनेगी और युवाओं को रोजगार देने पर ध्यान देगी। क्योंकि, पीएम मोदी ने खुद इसी तरह से कोरोना को भगाने का प्रयास किया था।

एक यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, “61 मिलीयन वाले से देश के बेरोजगार युवाओं की टक्कर है। मेरी प्रत्येक देश के नागरिक से अपील है इज्जत का सवाल हैं। थाली, ताली, घण्टी, घण्टा इतनी जोर से बजाए की सरकार बेरोजगारी और निजीकरण खत्म करने पर तात्कालिक अमल करें। जय हिंद। जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद।”

बता दें कि, ट्विटर पर शनिवार (5 सितंबर) की सुबह से ही #5Baje5Minutes भी ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स #5Baje5Minutes के साथ ट्वीट करते हुए जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

OUR DEMANDS:

1) Timely exams & results.

2) No ambiguity in rules of any SSC examination.

3) Exam date of RRB NTPC.

4) Immediate joining of selected applicants.

