महाराष्ट्र के पुणे से उबर कैब से मुंबई जा रही एक महिला को उस वक्त वाहन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा जब टैक्सी चालक वाहन चलाते हुए सो गया। यह घटना 21 फरवरी की है।

इस मामले का तब पता चला जब यात्री तेजस्विनी दिव्या नाइक ने इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। नाइक ने 21 फरवरी को पुणे से मुंबई के अंधेरी स्थित अपने घर जाने के लिए दोपहर करीब एक बजे कैब बुक किया। नाइक ने कहा, ‘‘शुरूआत में, चालक लगातार फोन पर था और मैंने उसे कहा कि वह वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं करें। फोन बंद करने के बाद उसे नींद आनी शुरू हो गई।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि एक समय तो ऐसा आया जब चालक दूसरी कार को और डिवाइडर को टक्कर मारने ही वाला था।

उन्होंने बताया कि इसके बाद नाइक ने उससे कहा कि अगर उसे थोड़ी देर के लिए झपकी की जरूरत है तो वह गाड़ी चला लेगी। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली नाइक ने बताया कि आखिरकार वह मान गया तो मैने ड्राइविंग शुरू की और उससे कहा कि वह आधे घंटे सो सकता है क्योंकि मैं अपनी पीठ की समस्या के कारण लंबे समय तक गाड़ी नहीं चला पाऊंगी।’’

उन्होंने बताया कि सोने के बजाय कैब चालक फोन पर ही बात करता रहा और उसकी ड्राइविंग के तरीके की तारीफ की। जब चालक अंतत: सो गया तो नाइक ने उसके सोते हुए की तस्वीरें ली और वीडियो भी शूट किया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया और उसमें कैब कंपनी को टैग कर दिया। नाइक ने कहा कि गंतव्य तक पहुंचने से आधा घंटा पहले चालक उठा और गाड़ी चलानी शुरू की।

महिला ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ”भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा हूं और जब यह हुआ तब मैं सो नहीं रही थी और मुझे कार ड्राइव करना आता है।” इसके आगे महिला ने कैब कंपनी को टैग करते हुए लिखा, ”मैं इस वक्त काफी गुस्से में हूं, वो इस तरह से ड्राइव कैसे कर सकते हैं, अगर उन्होंने सही से आराम नहीं किया है। ड्राइवर ऐसे कैसे किसी दूसरे की जिंदगी को रिस्क पर डाल सकते हैं।”

इसके बाद उबर कैब ने ट्वीट करते हुए महिला से उसकी मेल आईडी और फोन नंबर मांगा ताकि वो इस मामले पर कार्रवाई कर सकें। संपर्क करने पर उबर के प्रवक्ता ने ई मेल के जरिए बताया, ‘‘यह अफसोसजनक और चिंताजनक घटना है।’’ इसके बाद चालक की उबर एप तक पहुंच को निलंबित कर दिया गया है। (इंपुट: भाषा के साथ)

