देश की राजधानी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में सोमवार तड़के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के साथ मुठभेड़ में दो कथित अपराधी मारे गए। फिलहाल, पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुल प्रह्लादपुर में सोमवार सुबह करीब पांच बजे दिल्ली पुलिस ने बदमाशों को चेकिंग के दौरान घेर लिया। बदमाशों ने खुद को घिरा देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लग गई, वह दोनों घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

दोनों की पहचान राजा कुरैशी और रमेश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये दोनों व्यक्ति हत्या और लूटपाट के कई मामलों में शामिल थे, दोनों के उपर कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल, पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

Delhi: Two criminals, Raja Qureshi and Ramesh Bahadur, killed in an encounter with Delhi Police Special Cell in Pul Prahladpur area, today around 5 AM. 30 rounds of bullets were fired from both the sides. The two criminals were wanted in multiple cases of crime. pic.twitter.com/4fdNOJzn4v

— ANI (@ANI) February 17, 2020