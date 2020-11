अपनी खास राय को लेकर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली कर्नाटक सरकार की प्रमुख गृह सचिव और वरिष्ठ IPS अधिकारी डी रूपा (IPS Officer D Roopa) एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बुधवार सुबह से ही #Roopa ट्रेंड भी कर रहा है। ट्विटर पर हुई रूपा की बहस के बाद से True Indology नामक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया, जिस वजह से संग्राम छिड़ा हुआ है।

दरअसल, सीनियर आईपीएस अधिकारी डी. रूपा की ट्विटर पर True Indology नाम के यूजर से बहस हो गई। यह डिबेट दीवाली पर पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लेकर शुरू हुई। वार-पलटवार के बाद ट्विटर ने True Indology के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। True Indology का अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कुछ नेता और सेलेब्रेटी मांग कर रहे हैं कि इसे एक्टिवेट किया जाए। इसके लिए भी ट्विटर पर #BringBackTrueIndology पर भी ट्रेंड कर रहा।

रूपा ने एक ट्वीट में लिखा, “किसी काल्पनिक उत्पीड़न पर पीड़ित बनने का नाटक करना। बिना किसी नाम या चेहरे के गाली-गलौच करना काम है। चोरी ऊपर से सीना जोरी, वाह। फैक्ट्स के साथ बातें रखने वाले कई लोगों को तुम्हारे फॉलोअर ट्रोल करते हैं। अब तुम्हारा समय खत्म हुआ।”

उनके इसी ट्वीट का स्क्रीनशॉट अब ट्विटर पर खूब वायरल हो रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि आईपीएस अधिकारी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए True Indology के अकाउंट को सस्पेंड करा दिया है।

Crying victim on some imaginary bullying. U with ur faceless/nameless trolls will troll with all abusive words& lying on top of it. Chori upar se seena jori,wah! There r many on other hand who've come up with facts how u n ur follower-trolls troll them. Ur time's up .@TIinExile https://t.co/gWTuyHqlRQ — D Roopa IPS (@D_Roopa_IPS) November 17, 2020

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी अकाउंट सस्पेंड किए जाने को लेकर आवाज उठाई है। दिल्ली भाजपा के नेता और पूर्व विधायक कपिल मिश्रा ने ट्विटर इंडिया को टैग करते हुए लिखा, ‘ट्विटर यह दूसरी बार है जब आपने अनुचित रूप से सबसे अधिक जानकारीपूर्ण और सभ्य ट्विटर हैंडल में से एक को निलंबित कर दिया है।’

Hey @TwitterIndia, this is the second time you have unreasonably suspended one of the most informative and decent Twitter handles on your platform #BringBackTrueIndology@TIinExile — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) November 18, 2020

वहीं, कंगना रनौत ने कहा कि अयोग्यता और फ्रस्टेशन की वजह से ऐसा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में हम साथ हैं। वहीं कई यूजर्स ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करार दिया है।

See @TIinExile this is what you earned, they who ruthlessly eliminated you must be powerful but they can’t take away your real worth, we miss you and remember eventually love wins, don’t feel low/ disheartened or hopeless… we are together in this #BringBackTrueIndology pic.twitter.com/7Q6KfdCo3q — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 18, 2020

तीन महीने पहले ही अगस्त में डी. रूपा को बेंगलुरु आईजी पुलिस से प्रमुख सचिव गृह बनाया गया है। 2000 बैच की आईपीएस ऑफिसर रूपा की इमेज निडर और बेबाक अधिकारी की रही है। सिस्टम से टकराव और कई नेताओं पर ऐक्शन की वजह से रूपा का 41 बार ट्रांसफर हो चुका है।