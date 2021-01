ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटे के लिए किया ब्लॉक, स्थायी रूप से निलंबित करने की दी धमकी

अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में धांधली संबंधी पोस्ट लगातार करने पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर बुधवार को 12 घंटे के लिए रोक लगा दी।

ट्विटर ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ट्रंप ने नियमों का उल्लंघन किया तो उनके अकाउंट पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी। इससे पहले ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब ने ट्रंप का वीडियो हटा दिया था जिसमें वह बुधवार को अपने समर्थकों से ‘घर जाने’ की अपील कर रहे थे और राष्ट्रपति चुनाव में धांधली होने की बात के रहे थे। कैपिटोल परिसर में प्रदर्शनकारियों के घुसने के करीब दो घंटे बाद ट्रंप ने यह वीडियो पोस्ट किया था।

प्रदर्शनकारी इलेक्टोरल कॉलेज के नतीजों पर संसद के संयुक्त सत्र में व्यवधान डालना चाहते थे। इस सत्र में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की जीत की पुष्टि होनी थी। फेसबुक के उपाध्यक्ष गॉय रोसेन ने बुधवार को कहा वीडियो को हटा दिया गया है क्योंकि इससे ‘‘हिंसा और भड़केगी’’।

ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल को ब्लॉक करने के पीछे नागरिक अखंडता नियम का हवाला दिया है। ट्विटर की ओर से कहा गया है कि अगर ट्रंप अपने तीन ट्वीट डिलीट नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट 12 घंटे बाद भी सस्पेंड रहेगा। भविष्य में ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने पर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा।

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021