देश की राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में रविवार की शाम को नकाबपोश बदमाशों द्वारा छात्रों और शिक्षकों पर किए गए हमले को लेकर एक तरफ जहां छात्र व शिक्षक समुदाय में रोष का है तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। जेएनयू में छात्रों और शिक्षकों पर हुए इस हमले पर देश की जनता के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं। इसी बीच, बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री टविंकल खन्ना ने भी ट्वीट कर छात्रों व शिक्षकों पर हुए हमले को लेकर ट्वीट किया है।

ट्विंकल खन्ना ने अपने ट्वीट में लिखा, “भारत, जहां गायों को छात्रों से ज्यादा सुरक्षा प्राप्त है, यह वह देश है जिसने डर में जीने से इनकार कर दिया है। आप हिंसा करके लोगों को दबा नहीं सकते…और ज्यादा विरोध होगा, प्रदर्शन ज्यादा होंगे, सड़कों पर ज्यादा लोग उतरेंगे।”

बॉलीवुड सिलेब्रिटीज स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, तापसी पन्नू, नेहा धूपिया, रितेश देशमुख, कृति सैनन, अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप, अपर्णा सेन, विशाल ददलानी, विशाल भारद्वाज, अर्पणा सेन जैसे तमाम बॉलिवुड सितारों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हिंसा की निंदा की है और दिल्ली पुलिस से हस्तक्षेप करने की अपील की है।

India,where cows seem to receive more protection than students, is also a country that now refuses to be cowed down. You can’t oppress people with violence-there will be more protests,more strikes,more people on the street. This headline says it all. pic.twitter.com/yIiTYUjxKR

