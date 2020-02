दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसी बीच, भाजपा की कर्नाटक इकाई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मतदान के लिए लाइन में लगीं मुस्लिमों महिलाओं का वीडियो शेयर कर मजाक उड़ाया, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भाजपा की जमकर आलोचना कर रहे है।

दरअसल, कर्नाटक भाजपा ने शनिवार (8 फरवरी) को अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमे लिखा गया है की NPR के लिए कागज तैयार रखना। इस ट्वीट को लेकर बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योकि इस ट्वीट के साथ जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें दिख रहा है कि, मुस्लिम महिलाएं अपने हाथ में पहचान पत्र लिए वोटिंग की लाइन में खड़ी नजर आ रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा ने लिखा, “कागज नहीं दिखाएंगे हम!! अपने दस्तावेज संभालकर रखना, एनपीआर के समय आपको इनकी जरूरत पड़ेगी।”

"Kaagaz Nahi Dikayenge Hum" ! ! ! Keep the documents safe, you will need to show them again during #NPR exercise.#DelhiPolls2020 pic.twitter.com/bEojjeKlwI — BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) February 8, 2020

इसी बीच, मुस्लिम महिला मतदाताओं से जुड़े भाजपा के इस ट्वीट पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं, भाजपा के इस ट्वीट को लेकर टीवी से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री श्रुति सेठ ने निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर खुलेआम नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया।

श्रुति सेठ ने अपने ट्वीट में भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा, “यह सत्तारूढ़ पार्टी का आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल है। जबरदस्त! खुलेआम नफरत फैला रहे हैं।”

This is an official handle of the ruling party!!!!

Bravo!

Openly spewing hatred. https://t.co/V3p6EAHpTO — Shruti Seth (@SethShruti) February 8, 2020

वहीं, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने कर्नाटक भाजपा का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “भारत की सत्तारूढ़ पार्टी, जो 2014 से सत्ता में है। जो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ खतरे की घंटी बजा रही है और फिर हमारे नेता कहते हैं, “चिंता की कोई बात नहीं है।”

बता दें की, ‘कागज नहीं दिखाएंगे’ का नारा दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग में काफी प्रचलित हुआ था और यह ट्वीट इस पर तंज कसते हुए किया गया है। बता दें कि, पिछले 15 दिसंबर से नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) के खिलाफ शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शाहीन बाग में CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को अन्य जगह से लगातार समर्थन मिल रहा है।