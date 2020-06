पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) के विधायक तमोनाश घोष का बुधवार सुबह निधन हो गया, उनकी उम्र 60 साल थी। तमोनाश पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनका कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। वो पार्टी में पिछले 35 सालों से थे। उनके निधन की खबर पर ममता बनर्जी ने लेकर राज्य के कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक तमोनाश घोष जो मई में कोविड -19 के पॉजिटिव पाए गए थे, उनका बुधवार को यहां एक अस्पताल में निधन हो गया। सूत्रों ने कहा कि दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से तीन बार के विधायक को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों ने कहा कि उन्हें हृदय और किडनी से जुड़ी कई दिक्कतें थीं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधायक की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “बहुत, बहुत दुख की बात है। तमोनाश घोष फालता से तीन बार के विधायक थे। वह टीएमसी के 1998 से कोषाध्यक्ष भी थे। उन्होंने आज हमारा साथ छोड़ दिया। वह बीते 35 सालों से हम लोगों से जुड़े थे। वह पार्टी और लोगों के लिए पूरी तरह समर्पित रहते थे। उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी अपना बहुत योगदान दिया।”

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे लिखा, “उनके जाने के बाद जो जगह खाली हुई है उसे भर पाना मुश्किल है। मैं सबकी तरफ से उनकी पत्नी झरना, उनकी बेटियों, दोस्तों और उनके शुभचिंतकों को सांत्वना देती हूं।”

He has left a void that will be difficult to fill. On behalf of all of us, heartfelt condolences to his wife Jharna, his two daughters, friends and well wishers. (2/2)

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 24, 2020