पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप और दावों का दौर तेजी से बढ़ने लग गया है। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने रविवार को कहा कि भाजपा के कुछ नेता आंतरिक कलह से नाराज हैं और उनके कुछ सांसद टीएमसी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, कुणाल घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “कल (शनिवार) कुछ लोगों ने कहा कि सौगत रॉय और अन्य नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सौगत बाबू एक वरिष्ठ सांसद हैं। भाजपा के नेता इस तथ्य पर चुप्पी साधने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आंतरिक कलह से नाराज होकर उनकी पार्टी के 3-4 सांसद और अन्य नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं।”

बता दें कि, टीएमसी नेता की ओर से यह बयान ऐसे समय आया है जब कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी के कुछ नेता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं।

Yesterday some said Sougata Ray & others are joining another party. Sougata babu is a senior MP. BJP leaders are trying to silence the fact that annoyed at their internal discord some 3-4 MPs of theirs & other leaders are contacting us to join Trinamool Congress: Kunal Ghosh, TMC pic.twitter.com/9wEUitbTQf

