कोलकाता में रविवार (2 मार्च) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली के दौरान भाजपा के समर्थकों ने ‘देश के गद्दारों को गोली मारो…’ के नारे लगाए गए थे। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।

बता दें कि, गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता के शहर में कई अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत की थी। गृह मंत्री की रैली के दौरान एक बार फिर भड़काऊ नारे सुनाई दिए। यहां दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर द्वारा एक जनसभा में दिया गया नारा, ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो…को’ सुनाई दिया। सामने आए वीडियो फुटेज में लोगों को भगवा रंग के कपड़े पहने और भाजपा के झंडे लहराते हुए नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान लोगों को यह कहते सुना जा सकता है कि ‘देश के गद्दारों को गोली मारो…’

A few days back@AmitShah ~ "Statements like 'goli maro' and 'Indo-Pak match' should not have been made. Our party has distanced itself from such remarks,"

But perhaps 4 d very 1st time in WB "Goli maaro" slogan in public#GoBackAmitShahpic.twitter.com/4SbNOmSF08

— Amartya Das (@Amartya_13) March 1, 2020