उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए लगभग 4,100 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। ये सोने का खजाना वाले संत शोभन सरकार के भक्त हैं, जिनका बुधवार को निधन हो गया था। संत के पार्थिव शरीर को गुरुवार को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और फिर चौबेपुर क्षेत्र के सनहौरा आश्रम में हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक चौबेपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) विनय तिवारी ने कहा, “हमने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन हम उन्हें आश्रम तक पहुंचने से नहीं रोक सके। हमने सार्वजनिक घोषणा की कि अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को जाने की अनुमति है। लॉकडाउन उल्लंघन के तीन मामलों में 4,100 लोगों को बुक किया गया है और हम वीडियो फुटेज के माध्यम से उनकी पहचान करेंगे।”

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं। कई राजनीतिक नेताओं ने भी शोभन सरकार के अंतिम संस्कार में भाग लिया। एसएचओ के अनुसार, पहला मामला सुनौदा घाट में 2,000 लोगों के खिलाफ और दूसरा बांडी माता में 1,200 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। 900 लोगों के खिलाफ तीसरा मामला बेला रोड में दर्ज किया गया है। शोभन सरकार, यानी सूर्यभान तिवारी, कानपुर के शिवली इलाके के शोभन गांव के एक स्वयंभू भगवान थे।

Shobhan sarkar, a sant living just outside kanpur. This is just one part of the crowd of devotees who collected for his funeral. Social distancing Made In India pic.twitter.com/JSJlurOGTJ

— Subhashini Ali (@SubhashiniAli) May 13, 2020