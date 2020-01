पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम बोले- सत्ता में बैठे लोग असली ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लोकतंत्र सूचकांक में भारत के 10 स्थान लुढ़कने को लेकर गुरुवार को आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में लोकतांत्रिक संस्थाओं को शक्तिहीन किया गया है और सत्ता में बैठे लोग असली ”टुकड़े-टुकड़े गैंग” हैं।

पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट किया, ”भाजपा लोकतंत्र सूचकांक में 10 स्थान लुढ़क गया। पिछले दो साल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजदीकी नजर रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह जनता है कि लोकतंत्र को कुचला गया है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को शक्तिहीन किया गया है।” उन्होंने आरोप लगाया, ” जो लोग सत्ता में हैं वो असली टुकड़े-टुकड़े गैंग हैं।” चिदंबरम ने कहा, ”भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है उससे दुनिया सशंकित है। हर देशभक्त भारतीय को चिंतित होना चाहिए।”

Anyone who has closely observed the events of the last two years knows that democracy has been eroded and democratic institutions have been debilitated those who are in power are the real ‘tukde tukde’ gang.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 23, 2020