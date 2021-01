इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपनी एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लाने वाला है, जिसे लेकर विवाद चल रहा है। व्हाट्सएप के नए नियम के कारण बड़ी संख्या में यूजर्स सिग्नल और टेलीग्राम जैसे दूसरे एप्स पर अपना अकाउंट बना रहे हैं। व्हाट्सएप ने अपनी गोपनीयता नीति में बदलाव की घोषणा करने के बाद मूल कंपनी फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग में वृद्धि का संकेत दिया, जिसके बाद हजारों यूजर्स ने अन्य मैसेजिंग ऐप्स को छोड़ने का निर्णय लेने की घोषणा की हैं।

बता दें कि, व्हाट्सएप की घोषणा के बाद टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप की लोकप्रियता में वृद्धि देखने को मिली हैं। दोनों मैसेजिंग ऐप में नए यूजर्स को भारी संख्या में जोड़ा गया। वहीं, टेलीग्राम ने व्हाट्सएप के यूजर्स कम होने पर उसका खूब मज़ाक उड़ाया। इस बीच, टेलीग्राम ने मैसेजिंग ऐप पर अब एक और फनी मीम्‍स शेयर किया है।

टेलीग्राम ने व्हाट्सएप की अद्यतन गोपनीयता नीति के एक स्नैपशॉट के साथ ताबूत के एक मीम को ट्वीट किया। ताबूत डांसर्स घाना में पॉलबियरर्स का एक समूह है जो अंतिम संस्कार में परफॉर्म करते हैं। पिछले साल काले कॉमिक ताबूत डांसर्स मीम्स की उत्पत्ति हुई थी, जब पॉलबियरर्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

टेलीग्राम के इस फनी मीम्‍स पर अबतक 2 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। वहीं, इस मीम्‍स पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। बता दें कि, कुछ दिनों पहले भी टेलीग्राम ने व्हाट्सएप पर एक और ‘नो कैप्शन नीड’ मीम शेयर साझा किया था।

इस बीच, मैसेजिंग ऐप सिग्नल ने भी उनकी लोकप्रियता में वृद्धि का जश्न मनाया। शनिवार को, इसने एक स्नैपशॉट शेयर किया, जो सिग्नल को मुफ्त ऐप्स की सूची में दिखाता है और व्हाट्सएप को दूसरे स्थान पर फिर से दर्ज करता है। सिग्नल एक एन्क्रिप्टेड, गोपनीयता-केंद्रित मैसेजिंग ऐप है।

विवादों के बीच कंपनी ने अपनी पॉलिसी को लेकर बयान जारी किया है। व्हाट्सएप का कहना है कि यूजर्स के प्राइवेट मैसेज और कॉल्स पूरी तरह से सेफ रहेंगे, साथ ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी जारी रहेगा। कंपनी ने ट्वीट करके 7 प्वॉइंट्स में अपनी बात रखी है। व्हाट्सएप ने ट्वीट के कैप्शन में लिखा, ‘हम यह 100 फीसदी साफ कर दें कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के जरिए आपके प्राइवेट मैसेजेस आगे भी सेफ रहेंगे।’

Our privacy policy update does not affect the privacy of your messages with friends or family. Learn more about how we protect your privacy as well as what we do NOT share with Facebook here: https://t.co/VzAnxFR7NQ

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021