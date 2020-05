बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेताओं पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप झूठे मामले दर्ज कर हमें डरा सकते हैं, तो आप भ्रम में हैं।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता व बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को ट्वीट कर लिखा, “आदरणीय नीतीश कुमार जी, अगर आपको लगता है कि आप मेरे और पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर हमें डरा सकते हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। जब तक आपका पसंदीदा अपराधी और आतंकी प्रवृति का विधायक गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक हम आराम नहीं करेंगे और नरसंहार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे।”

उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए कहा, “आप क्या चाहते हैं सत्ताधारी गुंडे ऐसे ही गरीबों का कत्लेआम करते रहें और हम चुप बैठे रहें। हम भाजपा के नेतृत्व वाली नीतीश सरकार को बिहार में अराजकता नहीं फैलाने देंगे।”

इधर, तेजस्वी यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि तेजस्वी यादव को लगता है कि वे अभी भी जंगलराज में जी रहे हैं और कानून तोड़ा जा सकता है, तो यह गलतफहमी है। यहां कानून सबके लिए समान है। पुलिस अपना काम कर रही है और सबको न्याय मिलेगा।

Brother Tejashwi if you think you or your party are still living in Jungleraj & law can be broken at your own sweet will – U are living in fool’s paradise. Rule is equal for all & don’t you dare think U are above it. Police is doing its work and justice will be served. Thx https://t.co/RXy8lNA024

