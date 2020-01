स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर कई एयरलाइन्सों द्वारा बैन लगाने पर देशभर से लोगों की अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता व बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के विवादास्पद एंकर व संस्थापक अर्नब गोस्वामी पर निशाना साधते हुए एक पुराना वीडियो ट्वीट किया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, “प्रिय पत्रकार, राजनेताओं को गाली देना आसान है, लेकिन उनका जीवन जीना मुश्किल है। हमारे लिए कहीं भी कोई प्राइवेसी नहीं होती, लेकिन आपके लिए होती है। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और आप अपने आका की चापलूसी और उसे खुश करने में लगे हुए हैं। कौन कैसा है, यह देश जानता है।”

Dear Journalist, It’s easy to abuse politicians but difficult to live their life. We don’t hv any privacy anywhere but u hv. We are into a great thankless job of serving people & u r in bootlicking job of pleasing ur paymasters. Who’s brat of Whom country knows it inside out? https://t.co/eJiifxKxHP

