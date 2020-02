कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी मशहूर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने शनिवार (8 फरवरी) को दिल्ली में अपने परिवार के साथ जाकर मतदान किया। लेकिन अभिनेत्री का दिल्ली में वोट डालना कुछ लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर तापसी पन्नू को ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह मुंबई में रहती हैं।

दरअसल, अभिनेत्री तापसी पन्नू ने दिल्ली में अपना वोट डालने के बाद ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया। इस तस्वीर में वो अपने माता-पिता और बहन के साथ नजर आ रही हैं, जिसमें सभी इंक लगी अपनी उंगली दिखाते नजर आ रहे हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए तापसी ने लिखा “पन्नू परिवार ने मतदान कर दिया है। क्या आपने किया?” उनकी इस पोस्ट पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। एक यूजर ने उनका नाम मुंबई की मतदाता सूची में स्थानांतरित नहीं होने को लेकर आलोचना की।

तापसी पन्नू द्वारा शेयर किए गए इस तस्वीर पर एक ट्विटर ने कमेंट करते हुए लिखा कि “मुंबई में रहने वाले लोग क्यों हमारे लिए निर्णय ले रहे हैं, तापसी को मुंबई गए हुए काफी वक्त हो गया है। उन्हें अब अपने मतदान को भी स्थानांतरित कर लेना चाहिए।”

यूजर के ट्वीट पर जवाब देते हुए तापसी ने कहा कि किसी को भी उनकी नागरिकता पर सवाल करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह उन लोगों से ज्यादा दिल्ली की हैं जो यहां केवल रहते हैं लेकिन कोई योगदान नहीं करते। अभिनेत्री ने ट्वीट किया, “मैं मुंबई से ज्यादा दिल्ली में ही रहती हूं। दिल्ली से ही मेरी इनकम पर टैक्स लगता है और बाकियों की अपेक्षा मैं कहीं ज्यादा दिल्ली वाली हूं, जो यहां रहते जरूर हैं, लेकिन शायद ही अपना योगदान देते होंगे। कृपया मेरी नागरिकता पर सवाल न उठाएं, खुद की और अपने योगदान की फिक्र करें।”

I am living in Delhi as much if not more than Mumbai. My income is taxed through Delhi and I am more of a Delhite than a lot of others who might just be living here but probably don’t contribute. Kindly don’t question my citizenship, worry about yours n your contribution to it.

एक अन्य ट्वीट में तापसी ने लिखा, “और यह भी बताना चाहूंगी कि आप किसी लड़की को दिल्ली से बाहर कर सकते हैं, लेकिन आप उस लड़की से दिल्ली को बाहर नहीं निकाल सकते हैं और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह बताने वाले आप कोई नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा जवाब आपको यह बताने के लिए पर्याप्त है कि मैं कितना दिल्ली की रहने वाली हूं।”

And also to add, you can take a girl out of Delhi but you can not take Delhi out of this girl. And YOU are no one to tell me what I SHOULD do and what I SHOULD NOT! I guess this response will be enough to tell u how much of a Delhiite I am.

