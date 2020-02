VIDEO: ‘मैं 2010 में 15 साल की थी’, गलत उम्र बताने पर ट्रोल हुईं अभिनेत्री स्वरा भास्कर

अपनी बेबाकी के लिए पहचानी जाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। अक्सर अपने बयान व ट्वीट के कारण विवादों में रहने वाली स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोल भी हो जाती हैं, लेकिन अपने जवाब के जरिए ट्रोलर को जवाब देने में भी वो कोई कसर नहीं छोड़तीं। इस बीच, वह एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है। लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे है।

दरअसल, हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी उम्र गलत बताने के बाद अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक बार फिर से ट्रोल हो गई हैं। स्वरा भास्कर ने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया और अभिनेता जीशान अयूब के साथ ‘हिंदूस्तान शिखर समागम’ में रविवार को भाग लिया था, जहां उन्होंने सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार सामने रखे। इसके अलावा सभी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर चर्चा की।

हालांकि, पत्रकार रुबिका लियाकत के साथ चर्चा के दौरान ही स्वरा के साथ एक गरमागर्म बहस हो गई। पत्रकार ने अभिनेत्री पर सीएए को लेकर उचित ज्ञान नहीं होने का भी आरोप लगाया और उन्हें बताया कि वह भारत सरकार के खिलाफ मुसलमानों को अनावश्यक रूप से भड़का रही हैं।

बहस के दौरान संवाददाता ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर से पूछा कि जब साल 2010 में पहली बार एनपीआर एकत्र किया गया था, तब उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वरा भास्कर ने कहा, “2010 में तब मैं सिर्फ 15 साल की थी।”

अपने इस बयान को लेकर वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वहीं, विकिपीडिया के अनुसार स्वरा भास्कर वर्तमान में 31 साल की हैं। विकीपीडिया के अनुसार स्वरा का जन्म 9 अप्रैल 1988 को हुआ था।

Swara says that she was 15 yrs old in 2010

While in 2020 she is 31 yrs old. She grew 16 yr older in last 10 yrs. #MathematicianSwara pic.twitter.com/GIF9ZfXerq

