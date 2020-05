अपनी टिप्‍पणियों को लेकर अक्‍सर सुखिर्यों में रहने वाले केन्द्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अंग्रेजी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस और उसके एक लेखक को आपराधिक मानहानि के लिए कानूनी नोटिस भेजने की धमकी दी है।

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, “इस हफ्ते मैं इंडियन एक्सप्रेस और ओपेड राइटर खालिद अहमद को कैनेडियन मीडिया को दिए गए मेरे इंटरव्यू के कट पेस्ट रिसाइकलिंग के लिए एक लेख प्रकाशित करने के लिए आपराधिक नोटिस के लिए कानूनी नोटिस भेजूंगा।”

This week I will be sending Legal Notice to the Indian Express and the Oped Writer Khaled Ahmed for criminal defamation for publishing an article recycling the cut paste extraction of my interview to the Canadian media that Muslims in India do not have equal rights with Hindus.

