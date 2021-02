कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी बुधवार को पुडुचेरी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने मछुआरों और किसानों से बातचीत की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। अपने इस दौरे के दौरान राहुल गांधी एक राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं के साथ बातचीत की। इस दौरे का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्रा राहुल गांधी का ऑटोग्राफ लेते वक्त भावुक हो जाती है, जिसके बाद उन्होंने उसे गले लगाया और उनको शांत किया।

दरअसल, पुडुचेरी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने युवा छात्र-छात्राओं से संवाद करने पहुंचे थे। इसी दौरान एक छात्रा राहुल गांधी का ऑटोग्राफ लेने स्टेज के पास पहुंची। जैसे ही राहुल ने ऑटोग्राफ दिया तो लड़की भावुक हो गई तो राहुल ने उनसे हाथ मिलाया। लड़की और रोने लगी, इसके बाद कांग्रेस सांसद ने छात्रा को गले लगाया और उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। राहुल गांधी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बता दें कि, पुदुचेरी की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने मछुआरों को समुद्र का किसान कहा है। इस मुलाकात में राहुल ने केंद्र के नए कृषि कानूनों की कमियों का जिक्र करते हुए मछुआरों के लिए एक अलग केंद्रीय मंत्रालय की जरूरत पर जोर दिया।

The zealous enthusiasm shown by this young student from Puducherry is but a reflection of one thing: young India is filled with tremendous energy; true leaders recognise it, support it & fuel it for our nation's prosperity.#RahulGandhiWithPuducherry pic.twitter.com/ekLsLXLoKv

— Congress (@INCIndia) February 17, 2021