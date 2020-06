महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद द्वारा लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों के लिए बसों की व्यवस्था करने के लिए उनकी तारीफ की। अभिनेता ने ठाकरे से रविवार रात को उनके निवास मातोश्री में मुलाकात की।

बता दें कि, यह मुलाकात ऐसे दिन हुई जब मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए बसों का इंतजाम करने के मुद्दे पर ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने उन पर निशाना साधा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को आश्चर्य व्यक्त किया कि कहीं लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र में फंसे उत्तर भारतीय प्रवासियों को ”सहायता की पेशकश” करने के पीछे अभिनेता सोनू सूद को भाजपा का अंदरुनी तौर पर समर्थन हासिल तो नहीं था? इस राजनीतिक मकसद के साथ कि राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को बदनाम किया जा सके।

शिवसेना के मुखपत्र ”सामना” में लिखे अपने साप्ताहिक कॉलम में राउत ने लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के सामाजिक परिदृश्य में अचानक ”महात्मा” सूद के सामने आने को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने 2019 के आम चुनाव से पहले सामने आए सूद के एक स्टिंग ऑपरेशन का भी हवाला देते हुए कहा कि वह भाजपा नीत सरकार के कार्यों को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खातों के जरिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रचार के लिए तैयार हुए थे।

सोनू सूद के साथ मीटिंग के बाद आदित्य ठाकरे ने किया, ‘आज (रविवार) शाम उद्धव जी और मंत्री असलम शेख के साथ सोनू मुझसे मिले। जरूरतमंद लोगों के लिए हमें साथ आने की आवश्यकता है। आम लोगों की मदद के लिए ऐसे अच्छे इंसान के साथ मिलना अच्छा लगा।’

This evening @SonuSood met up with @CMOMaharashtra Uddhav Thackeray ji along with Minister @AslamShaikh_MLA ji and me. Better Together, Stronger Together to assist as many people through as many people. Good to have met a good soul to work for the people together. pic.twitter.com/NrSPJnoTQ6

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 7, 2020