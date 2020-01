बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर आहूजा ने अपने साथ हुए एक भयावह अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया है। सोनम कपूर ने ट्वीट करते हुए अपनी कहानी बताई कि कैसे लंदन में कैब सर्विस ‘उबर’ के साथ उनका एक्सपीरियंस डरावना रहा। इस घटना ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया है। इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने सभी से सतर्क रहने की अपील भी की है।

सोनम कपूर ने अपने ट्विटर पर लिखा, “हैलो दोस्तों, मैंने लंदन की ऊबर कैब में सबसे डरावना अनुभव किया है। कृपया सावधान रहें। सबसे बेहतर और सुरक्षित है पब्लिक कैब और ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना। मैं पूरी तरह हिल गई हूं।’

Hey guys I’ve had the scariest experience with @Uber london. Please please be careful. The best and safest is just to use the local public transportation or cabs. I’m super shaken. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) January 15, 2020

सोनम के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई। इसके बाद ब्लॉगर और कॉल्मिस्ट प्रिया मुल्जी के ट्वीट का जवाब देते हुए सोनम ने लिखा, “उनका उबर ड्राइवर अस्थिर था।” सोनम ने लिखा, ”ड्राइवर इतना अधिक अस्थिर था कि वो बार-बार चिल्ला रहा था। इस वजह से मैं अंदर तक हिल गई।”

The driver was unstable and was yelling and shouting. I was shaking by the end of it. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) January 15, 2020

हालांकि, उबर ने अभिनेत्री से उनसे माफी मांगते हुए एक ट्वीट किया है और कहा है कि वह उन्हें मैसेज में ड्राइवर से जुड़ी अन्य जानकारी दें ताकि वो उस पर कोई एक्शन ले सकें। सोनम के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उबर ने लिखा, ‘हमें यह सब सुनकर बुरा लगा। क्या आप हमें अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ मैसेज भेज सकती हैं जिससे हम इस मामले की तहकीकात कर सकें।’

उबर की इस रिप्लाई का सोनम ने जवाब देते हुए कहा कि ‘मैंने आपके ऐप पर शिकायत करने की कोशिश की लेकिन बार बार ऑटोमैटिक रिप्लाई भेजा गया जिसका कोई मतलब नहीं था। आप लोगों को अपने सिस्टम को अपडेट करने की आवश्यकता है। अब नुकसान हो चूका है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते।’