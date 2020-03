कोरोना लॉकडाउन: डोनेशन पर सोनम कपूर से यूजर ने पूछा सवाल, अभिनेत्री ने दिया करारा जवाब

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की रात देश को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि ‘आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होगा, उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन कर्फ्यू की तरह ही होगा।’ लॉकडाउन की वजह से देश के कई हिस्सों में लोगों को बहुत परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। उन बेबस और असहाय लोगों के सामने खाने-पीने और रहने की गंभीर समस्या है।

इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच, आम लोग बॉलीवुड सितारों से पूछ रहे हैं कि उन्होंने अभी तक कोरोना लॉकडाउन से होने वाली समस्या के लिए कितना डोनेशन दिया है। इस बीच, एक ट्विटर यूजर ने ऐसा ही एक सवाल बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर आहूजा से पूछकर उन्हें ट्रोल करने का प्रयास किया, जिसका उन्होंने करारा जवाब भी दिया है।

दरअसल, चिराग नाम के एक ट्विटर यूजर ने हाल ही में दिपीका पादुकोण, तापसी पन्नू, स्वारा भास्कर, अनुराग कश्यप, पुलकित सम्राट, अनुभव सिन्हा और जावेद अख्तर को ट्विटर पर टैग करते हुए उनसे पूछा कि आप लोगों ने इस स्थिति में कितना दान दिया। साथ ही इस यूजर्स ने इस सभी बॉलीवुड सितारों पर निशाना साधते हुए उनसे पूछा कि, “अभी कुछ दिन पहले तो आप देश और डेमोक्रेसी बचाने निकले थे, अब क्या हुआ अब नहीं बचाना देश?”

इस यूजर ने एक अन्य ट्वीट में अभिनेत्री सोनम कपूर आहूजा को टैग करते हुए लिखा, “सोनम, आप हमेशा सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना करने में सबसे आगे होती हैं। और अब जब देश को आपकी जरूरत हैं तब देश नहीं बचाना आपको? आप केवल एक पाखंडी हो।”

@sonamakapoor you are always first when it is about criticising the govt. and its steps and now when country needs you tab desh nahi bachana apko ?

Just a hypocrite you are !

— Chirag (@igot10on10) March 27, 2020