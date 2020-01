बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर आहूजा ने गुरुवार (9 जनवरी) को ब्रिटिश एयरवेज पर अपना गुस्सा जाहिर किया। इतना ही नहीं अभिनेत्री ने ब्रिटिश एयरवेज पर ये आरोप भी लगाए हैं कि एक ही महीने में दो-दो बार उनका सामान मिसप्लेस कर दिया, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोनम ने फटकार लगाते हुए कहा कि वो अब दुबारा कभी भी इससे यात्रा नहीं करेंगी। सोनम कपूर के ट्वीट के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी सफाई दी है।

सोनम कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘ये तीसरी बार है जब मैंने ब्रिटिश एयरवेज से इस महीने ट्रैवल किया। ये दूसरी बार है जब इस एयरलाइन में मेरे बैग खो दिए। मुझे लगता है मैंने सबक सीख लिया है। अब दोबारा से मैं कभी ब्रिटिश एयरवेज से यात्रा नहीं करूंगी।’

सोनम के इस ट्वीट पर ब्रिटिश एयरवेज का जवाब भी आया है। एयरलाइन कंपनी ने ट्वीट में अभिनेत्री से माफी मांगते हुए लिखा, ‘आपका सामान मिलने में आपको देरी हुई ये जानकर हमें खेद है सोनमई। क्या आपको एयरपोर्ट पर जानकारी देने के बाद ट्रैकिंग रिफरेंस दिया गया था।’

We're sorry to hear about the delay to your luggage, Sonam. Have you been provided with a tracking reference when informed at the airport? Cody

