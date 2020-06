भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद की मौजूदा परिस्थितियों के बीच भारत सरकार ने सोमवार रात को एक बड़ा फैसला लेते हुए चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इन ऐप्स में लोकप्रिय चीनी ऐप टिक टॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो और शेयर इट जैसे काफी पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं। सरकार के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है। ट्विटर पर ऐसे-ऐसे मीम्स और जोक्स खूब वायरल हो रहे है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे। वहीं, कई सेलेब्रिटीज़ ने भी टिक टॉक बैन के कदम को सही बताते हुए खुशी ज़ाहिर की।

बता दें कि, हेलो और टिक टॉक एप आम लोगों के साथ सेलेब्रिटीज के बीच भी काफी लोकप्रिय है। टीवी स्टार्स से लेकर बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी टिक टॉक का इस्तेमाल करते थे। शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, रविना टंडन, दिशा पाटनी, यामी गौतम, नोरा फतेही, रितेश देशमुख, शाहिद कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विद्युत जामवाल समेत कई सेलेब्रिटी टिक टॉक वीडियो बनाते थे और यूजर्स उनके वीडियो को पसंद भी खूब करते हैं।

भारत सरकार ने सोमवार (29 जून) को यह फैसला पूर्वी लद्दाख में बीते दिनों चीन और भारत की सेना के बीच हुए हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद उपजे तनाव के बीच लिया है। इलकेट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसे 59 चीनी एप की सूची जारी की है, जो अब भारत में प्रतिबंधित है। सरकार की इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इसके साथ ही यूजर्स कई मजेदार मीम्स और जोक्स भी शेयर कर रहे हैं, जिसे देखकर आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

इलकेट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “हमारे पास विश्वसनीय सूचना है कि ये एप ऐसे गतिविधि में लगे हुए थे, जिससे हमारी संप्रभुता और अखंडता और रक्षा को खतरा था, इसलिए हमने ये कदम उठाए।” बयान के अनुसार, “इन डाटा का संकलन, माइनिंग और प्रोफाइलिंग राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए सही नहीं थे, जिससे हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता प्रभावित हो रही थी और यह गहरी चिंता का विषय था और इस पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत थी।”

मंत्रालय ने कहा कि यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल यूजर्स के हितों की रखवाली करेगा। बंद होने वाले अन्य चीनी एप में क्लब फैक्ट्री, शेयर इट, लाइकी, एमआई वीडियो, कॉल(श्याओमी), वीबो, बाइडो, बिगो लाइव इत्यादी हैं। इस माह की शुरुआत में, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इन चीनी एप से देश की सुरक्षा और निजता को लेकर चेतावनी दी थी।