माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने शनिवार को लोक प्रसारक दूरदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सत्तारूढ़ भाजपा की ‘निजी संपत्ति’ नहीं है कि वह उसके जनसंपर्क का काम करे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से दूरदर्शन (डीडी) ऐसी कुछ रिपोर्ट का प्रसारण कर रहा है जिसमें देश भर के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते और यह कहते हुए नजर आए हैं कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से उन्हें काफी फायदा हुआ है।

सीताराम येचुरी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘लोक प्रसारक लोगों के पैसे से चलता है और इसका मकसद लोगों की सेवा करना है। यह भाजपा या मोदी की निजी संपत्ति नहीं है कि जहां उनका पीआर हो। इस तरह के खिलवाड़ के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा संकट के समय सरकार अमीरों को लाभ पहुंचा रही है।

The public broadcaster runs on public money and is meant to perform public service. It is not private property of the BJP or Modi, where it does their PR. Those incharge must be held accountable for this deliberate distortion in these critical times of a public health emergency. pic.twitter.com/IdMbprwCxp

येचुरी ने एक ट्वीट में कहा कि, ‘‘अमीरों के लिए 252 बसों का इंतजाम, भूखे प्रवासी मजदूरों को लाठियां… ये फिर से याद दिलाता है कि कैसे भाजपा अमीरों को फायदा पहुंचाती है। गरीबों के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं, कर्ज लेने वाले अमीरों को 7.76 लाख करोड़ का लाभ।’’

252 buses for free for the rich: Nothing except lathis for starving migrant workers – another brutal reminder of how BJP has all along benefitted rich cronies at the expense of the many who need essentials. They bailed out rich borrowers by ₹7.76 lakh crores – ₹0 for the poor pic.twitter.com/nimjQWe0qU

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) April 18, 2020