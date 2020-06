कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल की तिरुअनंतपुरम सीट से सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने ट्वीट को पोस्ट कर पूर्वी लद्दाख में चीन-भारत के बीच मौजूदा टकराव को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

बता दें कि, शशि थरूर ने पीएम मोदी के जिन ट्वीट को शेयर किए है, ट्वीट तब के हैं जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बिना कोई टिप्पणी पोस्ट किए थरूर ने तीन ट्वीट को रीट्वीट किया है। इसमें मोदी का एक ट्वीट आठ फरवरी 2014 का है, दो ट्वीट उनकी वेबसाइट के ट्विटर हैंडल का है जो कि 13 मई 2013 और 15 अगस्त 2013 का है।

पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ टकराव के मुद्दे से निपटने को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। थरूर ने भी इसी पृष्ठभूमि में मोदी के पुराने ट्वीट को पोस्ट कर कटाक्ष किया है।

Today security of the nation is under threat. What did China do? They enter our borders and we silently watch: Narendra Modi — narendramodi_in (@narendramodi_in) August 15, 2013

China withdraws its forces but I wonder why Indian forces are withdrawing from Indian territory? Why did we retreat? : @narendramodi — narendramodi_in (@narendramodi_in) May 13, 2013

A noble nation like ours is being troubled by our neighbours while the Centre stands helplessly. We need a strong government to change this. — Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2014

गौरतलब है कि, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कुल 20 सैनिक शहीद हो गए। नाथुला में 1967 में टकराव के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच यह सबसे बड़ी झड़प है। उस समय भारत के लगभग 80 सैनिक शहीद हुए थे जबकि चीन की सेना के तीन सौ से अधिक सैनिक मारे गए थे। (इंपुट: भाषा के साथ)