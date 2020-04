पीएम मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में देश की ‘सामूहिक शक्ति’ के महत्व को रेखांकित करते हुए रविवार पांच अप्रैल को देशवासियों से अपने घरों की बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनट के लिए मोमबत्ती, दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की अपील की। उनकी इस अपील के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने इसे पीएम मोदी का ‘फील गुड’ मूमेंट बताया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के संबोधन के बाद ट्वीट किया। अपने ट्वीट में शशि थरूर ने लिखा, “अभी प्रधान शोमैन की बातें सुनीं। लोगों के दर्द, उनके बोझ, उनकी वित्तीय चिंताओं को दूर करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। भविष्य को लेकर कोई दृष्टि नहीं, या उन मुद्दों पर कोई बात नहीं, जिनके बारे में लॉकडाउन के बाद के माहौल में बात करने का उनका इरादा हो। बस, भारत के फोटो-ऑप प्रधानमंत्री द्वारा तैयार किया गया फील-गुड मूमेंट था यह।”

Listened to the Pradhan Showman. Nothing about how to ease people’s pain, their burdens, their financial anxieties. No vision of the future or sharing the issues he is weighing in deciding about the post-lockdown. Just a feel-good moment curated by India’s Photo-Op PrimeMinister!

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 3, 2020