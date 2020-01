आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोमवार को की गई टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल की तिरुअनंतपुरम सीट से सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर माफी मांग ली है।

दरअसल, CNN-News 18 को दिए इंटरव्यू के दौरान जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर से दिल्ली विधानसभा चुनाव और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर अरविंद केजरीवाल के रवैये को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ मजबूत रुख नहीं अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून के समर्थक और विरोधियों दोनों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं।

कांग्रेस सांसद ने कहा था, “श्री केजरीवाल शायद दोनों तरफ रहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने CAA और NRC की निंदा करने वाले बयान दिए, लेकिन कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया। उन्होंने वह मानवीयता भी नहीं दिखाई, जिसकी उम्मीद एक मुख्यमंत्री से की जाती है। अगर किसी अन्य राज्य में विद्यार्थियों को इस तरह पीटा गया होता, तो मुख्यमंत्री ने उनसे मिलकर चिंता व्यक्त की होती। असल में श्री केजरीवाल बिना किसी ज़िम्मेदारी के सत्ता चाहते हैं, जो हम जानते हैं कि सदियों से किन्नरों का विशेषाधिकार रहा है।”

#TharoorOnNews18 – Mr. Kejriwal really wants power without responsibility, which we all know has been the prerogative of eunuchs for ages: Congress leader Shashi Tharoor ( @ShashiTharoor )

शशि थरूर की इस टिप्पणी के बाद ट्विटर पर लोगों ने भारी नाराजगी दिखाई और उन्होंने थरूर के बयान को बेहूदा बताया। जिसके बाद मंगलवार सुबह थरूर ने एक ट्वीट कर अपनी कही बात के लिए माफी मांगी। हालांकि, उनकी माफी में ‘किन्नर’ शब्द का ज़िक्र नहीं किया गया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा भड़का था और आलोचना होने लगी थी।

शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा, “उन लोगों से क्षमा चाहता हूं, जिन्हें ‘उत्तरदायित्व के बिना सत्ता’ वाली मेरी टिप्पणी अपमानजनक लगी। यह ब्रिटेन की राजनीति में इस्तेमाल किया जाता वाक्य है, जिसे किपलिंग तथा प्रधानमंत्री स्टैनली वॉल्डविन ने भी प्रयोग किया, तथा हाल ही के समय में टॉम स्टॉपर्ड ने भी इस्तेमाल किया। मैं समझ गया हूं कि आज इसका इस्तेमाल अनुचित था और मैं इसे वापस लेता हूं।”

Apologies to those who found my quote about "power without responsibility" offensive. It's an old line from British politics, going back to Kipling & PrimeMinister Stanley Baldwin, &most recently used by Tom Stoppard. I recognize that its use today was inappropriate &withdraw it.

