पीएम मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में देश की ‘सामूहिक शक्ति’ के महत्व को रेखांकित करते हुए रविवार यानी 5 अप्रैल को देशवासियों से अपने घरों की लाइट बंद करने और बालकनी में खड़े रहकर रात 9 बजे नौ मिनट के लिए मोमबत्ती, दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की अपील की। पीएम मोदी की इस अपील के बाद सोशल मीडिया यूजर्स समेत बॉलीवुड के सितारे भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है। लेकिन, पीएम मोदी की इस अपील पर कांग्रेस नेता शशि थरूर और अदनान सामी ट्विटर पर भिड़ गए।

दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल की तिरुअनंतपुरम सीट से सांसद शशि थरूर ने अपने ट्विटर हैंडल पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एक लेटर शेयर किया। इस लेटर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘रविवार को 9 बजे रात में बिजली की मांग में अप्रत्याशित कमी हो जाएगी और फिर 9.09 बजे अचानक बहुत बढ़ जाएगी। इस कारण इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्रैश कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स रात 8 बजे से ही बिजली काटने और 9.09 बजे वापस देने की सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक और चीज के बारे में विचार नहीं किया।’

शशि थरूर के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए मशहूर सिंगर अदनान सामी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘इस समय जब देश को एकजुट रहने की जरूरत है तो आपका ये बयान बेहद खराब है। इस वक्त देश को एक तेज के साथ आग आने की जरूरत है। तो आप चिल करो।’ अदनान की ये प्रतिक्रिया थरूर को भी पसंद नहीं आई।

Dear Shashi,

Ur traducement & oblique of the PM’s effort in this regard is both less absolute & an unnecessary dismantlement at a time when people r looking for togetherness & unity of spirit with the sanguineness of light at the end of a tunnel. So, at this juncture pls “CHILL”! https://t.co/oEqJe7yY70

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) April 4, 2020