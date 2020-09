राज्यसभा के 8 निलंबित सांसदों के समर्थन में एक दिन के उपवास की घोषणा करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि कृषि बिलों को पास कराने के लिए सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों थी।इसके साथ ही शरद पवार ने सुशांत सिंह राजपूत मामले के सहारे मोदी सरकार पर निशाना भी साधा।

एनसीपी चीफ शरद पवार ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि, एक आत्महत्या के मामले पर पिछले तीन महीनों से बात की जा रही है। अन्य मुद्दों को नजरअंदाज करना सही नहीं है। आत्महत्या से किसान भी मर रहे हैं, सरकार को उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी आत्महत्या दुःखद है। क्यों पूरा देश एक मामले पर फंसा हुआ है जब कि इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

One suicide case is being talked about for the last three months. Ignoring other issues is not right. Farmers are also dying by suicide, the government needs to focus on that too: NCP Chief Sharad Pawar https://t.co/z86n2f9zfQ pic.twitter.com/QzEoceVeG9

— ANI (@ANI) September 22, 2020