कोरोना वायरस: डोनेशन के बाद शाहरुख खान के जवाब ने जीता लोगों का दिल

देश में तेजी से फैल रहे खतरनाक कोरोना वायरस की मार से लोगों की मदद करने के लिए बालीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरूख खान ने जब तिजोरी खोली तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने उनको धन्यवाद दिया। वहीं,आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनका धन्यवाद दिया। इनके धन्यवाद का जवाब देकर शाहरुख खान ने देश के लोगों का दिल जीत लिया।

गौरतलब है कि, कोरोना क्राइसिस के बीच देश के लोगों की मदद करने के लिए तमाम लोग सामने आ रहे है, जिसमें बालीवुड सिलेब्स भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच, शाहरुख खान ने हाल ही में दिल खोलकर दान किया, जिसकी हर कोई जमकर तारीफ कर रहा है। इस पर महाराष्ट्र के सीएम ने शाहरुख को धन्यवाद कहा। शाहरुख ने ट्वीट करके उनको जवाब दिया और कहा कि भारत और भारतीय एक परिवार हैं।

ह्या लढाईत आपण सगळे एकत्र आहोत कारण थेंबे थेंबे तळे साचे. सर्वांनी थोडे थोडे प्रयत्न केले तर एक मदतीचा महासागर तयार होईल.. आपल्या मार्गदर्शनासाठी धन्यवाद!

We are all a family sir….and we need to be together to keep each other healthy. Thank you. https://t.co/Yi2iFgktPZ — Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 3, 2020

वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी उनको धन्यवाद कहा। उन्होंने ट्वीट किया, शुक्रिया शाहरुख जी, इस मुश्किल घड़ी में आपका योगदान कई लोगों की जिंदगी संवारेगा। इस पर शाहरुख ने जवाब देते हुए कहा, “सर आप तो दिल्लीवाले हो, थैंक यू मत करो, हुक्म करो। अपने दिल्लीवाले भाइयो और बहनों के लिए हम लगे रहेंगे। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही इस crisis से हम जीत कर निकलेंगे।”

सर आप तो दिल्लीवाले हो, thank you मत करो, हुक्म करो। अपने दिल्लीवाले भाइयों और बहनों के लिए हम लगे रहेंगे। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही इस crisis से हम जीत कर निकलेंगे। More strength, resilience and power to your teams on ground sir. https://t.co/PoL7mLtlKa — Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 3, 2020

इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) के ट्विटर हैंडल से भी मजेदार जवाब मिला। इसमें लिखा था, बादशाह को हुक्म नहीं करते, साथ में चक दे हैशटैग भी दिया। शाहरुख खान के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रयाएं दे रहे है। लोग अभिनेता की जमकर तारीफ कर रहे है।

"बादशाह" को हुक्म नही करते। Thank you @iamsrk for your generous contribution and support. Together we will overcome this crisis. #ChakDe https://t.co/7nNY5J8dGG — AAP (@AamAadmiParty) April 3, 2020

