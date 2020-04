हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले मशहूर अभिनेता शाहरुख खान बॉलीवुड की उन हस्तियों में से एक हैं, जो अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं और इसिलिए वो आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ शेयर भी करते रहते हैं। इस बीच, शाहरुख खान ने सोमवार को ट्विटर पर #AskSRK का एक ओपन सेशन रखा जिसमें उनके फैंस से उनसे कई सारे सवाल पूछे। शाहरुख ने भी फैंस को निराश नहीं किया और कई सारे सवालों के जवाब दिए। इनमें से कुछ सवाल काफी मजेदार भी थे जिनके शाहरुख ने भी मजाकिया जवाब दिए।

शाहरुख खान ने #AskSRK सेशन शुरू करने से पहले एक ट्वीट किया था, ‘एक गुड आइडिया है। चलिए #AskSRK खेलते हैं। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं क्योंकि मुझे जाना है और करना है… कुछ नहीं… चलिए इस हैशटैग के साथ शुरुआत करिए।’ इस तरह शाहरुख खान के फैन्स उनसे अपने दिल की बातें जमकर पूछ रहे हैं. ट्विटर पर यह हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा है।

Ok it’s a good idea. Let’s do #AskSRK but not too long please because I have to go and do….nothing…for a bit before I do some more of it later. Let’s begin…please use the hashtag.

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 20, 2020