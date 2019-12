बॉलीवुड में ‘किंग खान’ के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख खान इन दिनों एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं। लेकिन उनके फैंस उनकी अगली फिल्म को लेकर काफी एक्साइटिड हैं। वहीं, शाहरुख खान की लंबे समय से बड़े पर्दे से गैर मौजूदगी से उनके फैन्स भी काफी परेशान हो गए हैं। फैंस सोशल मीडिया के जरिए शाहरुख खान को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। फैन्स ने ट्विटर पर #WeWantAnnouncementSRK को ट्रेंड कराना शुरू कर दिया है।

शाहरुख खान की अगली फिल्म के ऐलान को लेकर फैन्स इस हद तक उत्साहित हैं कि एक फैन ने तो उनको खुदकुशी करने की धमकी तक दे डाली। एक यूजर ने लिखा, “अगर आपने 1 जनवरी को फिल्म का ऐलान नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। फिर से कह रहा हूं सुसाइड कर लूंगा।” हालांकि, फैन्स की इन धमकियों पर शाहरुख खान का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है।

एक अन्य यूजर ने लिखा, खान साहन अब बहुत हुआ। मैंने जीरो के बाद अब तक फिल्म नहीं देखी है, आपके बिना कोई उत्साह नहीं बचा है। इसलिए अब आप जल्दी से नई फिल्म की घोषणा किजिए चाहे वो यशराज की धूम या फिर अटली कुमार की अगली फिल्म।

Khan saab enough is enough i have not seen any movie since Zero coz there is no excitement with you not around come on now you have to give us some good news either YRF DHOOM or ATLEEE KUMARS NEXT Please you are the charm of the industry #WeWantAnnouncementSRK

— Syed Usman (@UsmanZara) December 30, 2019