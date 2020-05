इरफान खान के निधन पर शाहरुख खान का भावुक ट्वीट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का बुधवार (29 अप्रैल) को निधन हो गया, वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में आखिरी सांस ली, वह आईसीयू में थे। इरफान खान के निधन से पूरा बॉलीवुड शॉक्ड हो गया है। अभिनेता इरफान खान के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने भी शोक जताया है। इस बीच, सुपरस्‍टार शाहरुख खान भी अपने दोस्‍त को याद करते हुए भावुक हो गए। उनका इमोशनल ट्वीट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

शाहरुख खान ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘मेरे दोस्‍त… इंस्पिरेशन और हमारे समय के सबसे बेहतरीन ऐक्‍टर। अल्लाह आपकी आत्मा को शांति दे इरफान भाई… हम आपको याद करेंगे और यह भी कि आप हमारे जीवन का हिस्सा थे।’ किंग खान ने अपने ट्वीट में इरफान की आंखों पर एक लाइन लिखी जिसकी पूरी दुनिया कायल है। शाहरुख ने लिखा, ‘पैमाना कहे है कोई, मैखाना कहे है दुनिया तेरी आंखों को भी, क्या क्या ना कहे है। लव यू।’

My friend…inspiration & the greatest actor of our times. Allah bless your soul Irrfan bhai…will miss you as much as cherish the fact that you were part of our lives.

“पैमाना कहे है कोई, मैखाना कहे है दुनिया तेरी आँखों को भी, क्या क्या ना कहे है” Love u pic.twitter.com/yOVoCete4A

