शबाना आजमी ने BJP प्रवक्ता संबित पात्रा को जवाब देने के बाद ट्रोल्स पर साधा निशाना

बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी हाल ही में अपने एक ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई, लोग उन्हें जमकर ट्रोल करने लग गए। उनके इस ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी अपनी प्रतिक्रियां दी थी। वहीं, अब शबाना आजमी ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ट्रोल्स को जवाब दिया है।

दरअसल, हाल ही में शबाना आजमी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें एक बच्चा अपने छोटे भाई को गोद में लेकर बैठा नजर आ रहा था। इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “दिल तोड़ने वाला।” यह फोटो थोड़ी पुरानी थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

शबाना आजमी की इस फोटो को लेकर भाजपा नेता संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में भी प्रोपेगैंडा। वहीं, अब शबाना आजमी ने संबित पात्रा ने ट्वीट पर पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने ट्रोल करने वालों को भी जवाब दिया है।

संबित पात्रा के ट्वीट का जवाब देते हुए शबाना आजमी ने लिखा, “कैसा प्रोपेगैंडा? मैंने सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया है ‘हार्ट ब्रेकिंग।” शबाना आजमी और संबित पात्रा की ट्विटर जंग यही नहीं रुकी। शबाना आजमी के ट्वीट के बाद संबित पात्रा ने भी उनका रिप्लाई किया।

How is it propaganda? The only word I used was Heartbreaking. https://t.co/hm4VIeD4O9

संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, “मैम आप चिंतित न हों। मैं तो बस पाकिस्तान के प्रोपेगैंडा को हार्टब्रेकिंग कह रहा हूं। देखिए ना, पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है ढ़ेला चला है बनाने ‘नया पाकिस्तान’ का रेला। आपको अपराध-बोध नहीं होना चाहिए।”

Mam don’t you be worried .. I was calling out the “heartbreaking” propaganda of Pakistan!! देखिए ना पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है ढ़ेला चला है बनाने “नया पाकिस्तान” का रेला You shouldn’t be guilt-conscious.. https://t.co/syu8B96QoW

वहीं, शबाना आजमी ने फोटो को लेकर ट्रोल करने वालों को जवाब दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, “चोर की दाढ़ी में तिनका। 20 से भी कम फॉलोअर्स के साथ उन सभी ट्रोल्स ने खुद को बेनकाब कर लिया, जो एक फोटो के नाम पर मुझे बोल रहे थे, जिससे किसी का पत्थर दिल भी पिघल जाना चाहिए था। मेरा कैप्शन केवल हार्ट ब्रेकिंग था। यह है कि या नहीं?”

Chor ki daadhi mein tinka ! All those pathetic trolls with less than 20 followers expose themselves by calling me names over a photo that should melt the hardest heart! My caption said heartbreaking ! Is it or is it not ? pic.twitter.com/2nYJqrDgeD

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) May 20, 2020